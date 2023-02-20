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Gigabyte собирается выпустить RTX 4070 в трёх вариациях: 10, 12 и 16Gb
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Невыпущенные видеокарты Gigabyte серии GeForce RTX 4070 были замечены с различными вариантами видеопамяти, причём некоторые из них имеют объем до 16Gb. Графические процессоры, о которых идёт речь, были перечислены на сайте компании и включают пять моделей: 

  • Gigabyte RTX 4070 AORUS Master 12Gb
  • Gigabyte RTX 4070 EAGLE OC 12Gb
  • Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 10Gb
  • Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 12Gb
  • Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 16Gb

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Однако важно отметить, что не все видеокарты могут дойти до релиза, так как на сайте по-прежнему указана ранее отменённая видеокарта GeForce RTX 4080 12Gb.

Об этих видеокартах имеется не так много информации, кроме, разве что, параметров памяти. Единственная деталь, которая стала известна, – это то, что компания, возможно, скоро выпустит модель GeForce RTX 4070 без Ti. Вполне вероятно, что перечисленные сегодня графические процессоры – это лишь условные обозначения, а конечные продукты будут иметь совсем другой объем памяти.

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Если перечисленные видеокарты действительно появятся на рынке, геймеры могут ожидать значительного увеличения производительности по сравнению с серией GeForce RTX 3000. Текущая GeForce RTX 3080 имеет 10Gb памяти GDDR6X, а GeForce RTX 3090 – 24Gb, но грядущая GeForce RTX 4070 с 16Gb памяти сможет их превзойти. Релиз GeForce RTX 4070 ожидается в апреле и мы, вероятно, узнаем больше подробностей о видеокарте ближе к дате её выхода.
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