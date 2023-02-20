Когда чипы выйдут, неизвестно.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Невыпущенные видеокарты Gigabyte серии GeForce RTX 4070 были замечены с различными вариантами видеопамяти, причём некоторые из них имеют объем до 16Gb. Графические процессоры, о которых идёт речь, были перечислены на сайте компании и включают пять моделей:

Gigabyte RTX 4070 AORUS Master 12Gb

Gigabyte RTX 4070 EAGLE OC 12Gb

Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 10Gb

Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 12Gb

Gigabyte RTX 4070 GAMING OC 16Gb

реклама

Однако важно отметить, что не все видеокарты могут дойти до релиза, так как на сайте по-прежнему указана ранее отменённая видеокарта GeForce RTX 4080 12Gb.

Об этих видеокартах имеется не так много информации, кроме, разве что, параметров памяти. Единственная деталь, которая стала известна, – это то, что компания, возможно, скоро выпустит модель GeForce RTX 4070 без Ti. Вполне вероятно, что перечисленные сегодня графические процессоры – это лишь условные обозначения, а конечные продукты будут иметь совсем другой объем памяти.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Если перечисленные видеокарты действительно появятся на рынке, геймеры могут ожидать значительного увеличения производительности по сравнению с серией GeForce RTX 3000. Текущая GeForce RTX 3080 имеет 10Gb памяти GDDR6X, а GeForce RTX 3090 – 24Gb, но грядущая GeForce RTX 4070 с 16Gb памяти сможет их превзойти. Релиз GeForce RTX 4070 ожидается в апреле и мы, вероятно, узнаем больше подробностей о видеокарте ближе к дате её выхода.

Источник.