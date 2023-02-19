Скорость доходит до 5600 Мбит/с.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Компания Corsair недавно представила свои новейшие модули оперативной памяти DDR5 Vengeance, доступные в вариантах 48 и 24Gb, как с RGB, так и без RGB-подсветки. Хотя Crucial выпустила собственные версии раньше, Corsair первой предлагает комплекты памяти с радиаторами и эстетикой RGB.

реклама

Линейка памяти Vengeance DDR5 от Corsair поддерживает скорость до 5600 Мбит/с, и это первый набор памяти с радиатором и RGB-подсветкой. Комплекты будут состоять из 24Gb модулей, работающих на скоростях 5600, при этом 24Gb комплект может предлагать объем памяти до 48Gb в сумме, а 48Gb комплект - до 96Gb в сумме. Это позволит новейшим материнским платам Intel поддерживать объем ОЗУ до 192Gb, что уже совместимо с материнскими платами MSI, Gigabyte и ASRock 700-й серии.

Кроме того, все эти модули памяти поддерживают технологию On-die ECC (ODECC) и оснащены встроенной технологией PMIC (Power Management Integrated Circuit). DDR5 для настольных ПК также поддерживают стандарты Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.

Цена на комплект 24Gb без RGB указана на уровне 2599 юаней или около $380, в то время как комплект RGB стоит около $435. Стоимость комплекта с 48Gb начинается от $550 и доходит до $580 за RGB-версию.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

По сравнению с модулями Crucial объемом 24 и 48Gb, комплекты Corsair Vengeance поставляются с полностью закрытым радиатором. Хотя память была анонсирована только для азиатско-тихоокеанского рынка, ожидается, что в ближайшие дни Corsair выпустит дополнительную информацию и о других регионах.

Источник.