Компания Corsair недавно представила свои новейшие модули оперативной памяти DDR5 Vengeance, доступные в вариантах 48 и 24Gb, как с RGB, так и без RGB-подсветки. Хотя Crucial выпустила собственные версии раньше, Corsair первой предлагает комплекты памяти с радиаторами и эстетикой RGB.
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Линейка памяти Vengeance DDR5 от Corsair поддерживает скорость до 5600 Мбит/с, и это первый набор памяти с радиатором и RGB-подсветкой. Комплекты будут состоять из 24Gb модулей, работающих на скоростях 5600, при этом 24Gb комплект может предлагать объем памяти до 48Gb в сумме, а 48Gb комплект - до 96Gb в сумме. Это позволит новейшим материнским платам Intel поддерживать объем ОЗУ до 192Gb, что уже совместимо с материнскими платами MSI, Gigabyte и ASRock 700-й серии.
Кроме того, все эти модули памяти поддерживают технологию On-die ECC (ODECC) и оснащены встроенной технологией PMIC (Power Management Integrated Circuit). DDR5 для настольных ПК также поддерживают стандарты Intel XMP 3.0 и AMD EXPO.
Цена на комплект 24Gb без RGB указана на уровне 2599 юаней или около $380, в то время как комплект RGB стоит около $435. Стоимость комплекта с 48Gb начинается от $550 и доходит до $580 за RGB-версию.
По сравнению с модулями Crucial объемом 24 и 48Gb, комплекты Corsair Vengeance поставляются с полностью закрытым радиатором. Хотя память была анонсирована только для азиатско-тихоокеанского рынка, ожидается, что в ближайшие дни Corsair выпустит дополнительную информацию и о других регионах.
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