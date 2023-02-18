В каких играх тестировались карты, не уточняется.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Китайская компания Mechrevo недавно поделилась данными, согласно которым производительность грядущих мобильных GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070 вырастет на двузначную величину по сравнению с прошлым поколением. Ожидается, что GeForce RTX 4060 будет как минимум на 25% быстрее своей предшественницы, а GeForce RTX 4070 получит прирост производительности в 11%.

реклама

Компания не предоставила никаких дополнительных подробностей о тестируемых играх и используемых настройках графики. Предоставленные данные – это сравнение новейшего поколения ноутбуков Ada Lovelace с ноутбуками прошлого поколения на базе GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070.

Что касается технических характеристик, GeForce RTX 4070 будет оснащена графическим процессором AD106 с 4608 ядрами CUDA и 8Gb памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Несмотря на меньшее количество ядер, чем у предшественницы, объем памяти составляет те же 8Gb. Шина памяти была уменьшена вдвое до 128 бит, что привело к значительному снижению эффективной пропускной способности: с 448 ГБ/с до 256 ГБ/с.

GeForce RTX 4060 будет иметь полностью активированный графический процессор AD107 с 3072 ядрами CUDA и идентичными характеристиками памяти, что и у GeForce RTX 4070. Хотя карта имеет меньше ядер, чем GeForce RTX 3060 (3840), она всё равно представляет собой значительное повышение производительности и даёт владельцу дополнительные 2Gb памяти.

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Геймеры уже могут оформить предварительные заказы на ноутбуки с графикой GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050, которые поступят в продажу 22 февраля и, как ожидается, будут стоить не менее $1 099. Стоимость GeForce RTX 4070, в свою очередь, составит около $1 499.

Источник.