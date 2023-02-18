Китайская компания Mechrevo недавно поделилась данными, согласно которым производительность грядущих мобильных GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070 вырастет на двузначную величину по сравнению с прошлым поколением. Ожидается, что GeForce RTX 4060 будет как минимум на 25% быстрее своей предшественницы, а GeForce RTX 4070 получит прирост производительности в 11%.
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Компания не предоставила никаких дополнительных подробностей о тестируемых играх и используемых настройках графики. Предоставленные данные – это сравнение новейшего поколения ноутбуков Ada Lovelace с ноутбуками прошлого поколения на базе GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070.
Что касается технических характеристик, GeForce RTX 4070 будет оснащена графическим процессором AD106 с 4608 ядрами CUDA и 8Gb памяти GDDR6 со 128-битной шиной. Несмотря на меньшее количество ядер, чем у предшественницы, объем памяти составляет те же 8Gb. Шина памяти была уменьшена вдвое до 128 бит, что привело к значительному снижению эффективной пропускной способности: с 448 ГБ/с до 256 ГБ/с.
GeForce RTX 4060 будет иметь полностью активированный графический процессор AD107 с 3072 ядрами CUDA и идентичными характеристиками памяти, что и у GeForce RTX 4070. Хотя карта имеет меньше ядер, чем GeForce RTX 3060 (3840), она всё равно представляет собой значительное повышение производительности и даёт владельцу дополнительные 2Gb памяти.
Геймеры уже могут оформить предварительные заказы на ноутбуки с графикой GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4050, которые поступят в продажу 22 февраля и, как ожидается, будут стоить не менее $1 099. Стоимость GeForce RTX 4070, в свою очередь, составит около $1 499.
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