И фирменной подсветкой Chroma.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Компания Razer недавно представила новейшее дополнение к своей линейке механических клавиатур – модель Black Widow Spider V4 Professional Edition. Полноразмерная клавиатура имеет вертикальный аналог правой кнопки мыши, частоту опроса 8000 Гц, восемь программируемых клавиш и другие особенности, которые выделяют её среди конкурентов.

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Клавиатура выполнена в алюминиевом корпусе и оснащена технологией шумоизоляции. Она поставляется с двумя типами фирменных переключателей: Razer Green и Razer Yellow. Первый – это тактильный переключатель с усилием срабатывания в 50 грамм, расстоянием перемещения 4 мм и точкой срабатывания 1,9 мм. Второй – линейный переключатель с усилием срабатывания 45 грамм, расстоянием перемещения 3,5 мм и точкой срабатывания 1,2 мм. Срок службы обоих переключателей составляет до 100 миллионов нажатий, и они оснащены сухими переключателями со смазанными стабилизаторами.

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Накладки на клавиши изготовлены из ABS-пластика и производятся методом двойного литья под давлением. На левой стороне клавиатуры расположены пять программируемых кнопок, а на левом краю – три боковые кнопки. Их можно настраивать с помощью программного обеспечения Razer, которое также позволяет пользователям регулировать RGB-подсветку Chroma. Среди прочих возможностей Chroma пользователи могут настроить подсветку на работу в качестве эквалайзера, синхронизацию с другими устройствами Razer и доступ к различным функциям через магазин приложений Chroma Workshop.

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