Комплект будет стоить 2 300 долларов.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

GeForce RTX 4090 – это настоящая жемчужина в мире современных графических процессоров, придуманная для тех, кто готов справиться с требованиями к мощности и пространству. Сложный выбор встал перед пользователями, которым посчастливилось выиграть такую карту в январском розыгрыше NVIDIA NFS. Владелец одной из 19 уникальных моделей имеет право либо использовать видеокарту в своих целях, либо продать её. Не удивительно, что дорогую модель Founders Edition уже можно найти на интернет-аукционах по цене более 2 300 долларов США.

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В то время как некоторые могут быть справедливо разочарованы, увидев настолько редкую карту на вторичном рынке, ценители могут взять только заднюю панель в стиле NFS Unbound, которая была частью бесплатной раздачи и поставлялась отдельно. Просят за неё ровно 100 канадских долларов (75 долларов США).

В результате у геймеров, у которых есть карта, но нет красивой задней панели, есть шанс получить настоящий коллекционный комплект. Более того, сама карта по-прежнему продаётся по той же цене, которую официально озвучила NVIDIA.

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Таким образом, GeForce RTX 4090 Founders Edition с пользовательской задней панелью NFS Unbound – это новая возможность "освежить" ПК для тех, кто уже владеет флагманской картой Ada Lovelace, а также для всех тех, кто хотел выиграть этот редкий предмет, но по каким-либо причинам не смог участвовать в розыгрыше.

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