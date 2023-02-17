GeForce RTX 4090 – это настоящая жемчужина в мире современных графических процессоров, придуманная для тех, кто готов справиться с требованиями к мощности и пространству. Сложный выбор встал перед пользователями, которым посчастливилось выиграть такую карту в январском розыгрыше NVIDIA NFS. Владелец одной из 19 уникальных моделей имеет право либо использовать видеокарту в своих целях, либо продать её. Не удивительно, что дорогую модель Founders Edition уже можно найти на интернет-аукционах по цене более 2 300 долларов США.
реклама
В то время как некоторые могут быть справедливо разочарованы, увидев настолько редкую карту на вторичном рынке, ценители могут взять только заднюю панель в стиле NFS Unbound, которая была частью бесплатной раздачи и поставлялась отдельно. Просят за неё ровно 100 канадских долларов (75 долларов США).
В результате у геймеров, у которых есть карта, но нет красивой задней панели, есть шанс получить настоящий коллекционный комплект. Более того, сама карта по-прежнему продаётся по той же цене, которую официально озвучила NVIDIA.
Таким образом, GeForce RTX 4090 Founders Edition с пользовательской задней панелью NFS Unbound – это новая возможность "освежить" ПК для тех, кто уже владеет флагманской картой Ada Lovelace, а также для всех тех, кто хотел выиграть этот редкий предмет, но по каким-либо причинам не смог участвовать в розыгрыше.
Источник.