AMD выпустила неожиданно качественные драйвера.

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Графические процессоры AMD поколения RDNA2 недавно получили заметный прирост производительности в тестах трассировки лучей с последним обновлением драйверов. Согласно результатам, предоставленным читателем Wccftech специально для издания, Radeon RX 6800 XT получила не менее чем +38% к производительности в тесте 3DMark DirectX Raytracing. Таким образом количество кадров выросло с 26 FPS до 36 FPS. Кроме того, читатель также проверил карту в игре Dying Light 2, получив 22%-й прирост кадров (с 59 FPS до 72 FPS).

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Данный прирост производительности, который демонстрируют графические процессоры Radeon RX 6000 с последним обновлением драйверов, потенциально может означать более высокую мощность и в других играх, использующих технологию трассировки лучей. Это может быть ещё более выгодно для геймеров, которые хотят приобрести один из графических процессоров AMD, поскольку в настоящее время они доступны по самым низким ценам за всю историю: в скором времени компания собирается выпускать новые графические процессоры, и ей нужно "освободить для них место".

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Вполне возможно, что у "красной" компании уже есть образцы новых видеокарт RDNA3, и это обновление драйверов должно стать идеальным способом повысить спрос на существующие модели RDNA2.

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