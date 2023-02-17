Данная услуга сегодня пользуется популярностью.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Сразу же после появления уникального ИИ чат-бота ChatGPT, управляемого нейросетями, для жителей многих страны СНГ выяснилась плохая новость: создание аккаунта на OpenAI требует наличия иностранного номера телефона (европейского, американского или какого-либо другого). Не удивительно, что в тот самый момент по популярности взлетела услуга аренды зарубежного номера для верификации аккаунта. Вместе с этим появилось огромное количество мошенников, желающих нажиться на региональном ограничении.

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По данным "Ведомостей", чаще всего на "крючок" злоумышленников попадаются именно россияне, желающие проверить, как работает чат-бот. Как правило, схема развода людей всегда одна и та же: вначале мошенники обещают купить иностранный номер телефона, необходимый для регистрации, берут за него полную предоплату, а после исчезают вместе с деньгами. В редких случаях продают уже готовые аккаунты, но спрос на них не так велик.

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Стоимость услуги верификации аккаунта по номеру телефона сама по себе не дешёвая: в среднем просят 11 тыс. рублей за покупку номера и около 400 рублей за аккаунт. С чем связана такая большая разница, достоверно неизвестно. Аналитики предполагают, что россияне начали узнавать мошенников, и спрос на учётные записи упал. О виртуальном номере, тем временем, задумывался, наверное, каждый, кто не смог зарегистрироваться в OpenAI.