Весь полёт контролировали пилоты.

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Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Lockheed Martin объявила о проведении экспериментальных лётных испытаний на авиабазе Эдвардс в Калифорнии с участием уникального истребителя под названием VISTA X-62А, построенного на базе F-16. Данный самолёт был искусственно перепрограммирован для автономного полёта в течение более чем 17 часов без какой-либо посторонней помощи. Для проведения эксперимента был использован модифицированный самолет F-16D Block 30 Peace Marble II, оснащённый технологиями VISTA Simulation System (VSS), MFA и SACS.

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SACS была разработана с использованием архитектуры Enterprise-wide Open Systems Architecture (E-OSA) и является основным "двигателем успеха" эксперимента с ИИ. Данная система позволяет интегрировать передовые сенсоры, многоуровневую систему безопасности и набор дисплеев Getac. Также она предоставляет возможность быстро менять программное обеспечение для ускорения процесса разработки и тестирования ИИ.

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Данный эксперимент показал, что использование современных ИИ-технологий для максимизации производительности и безопасности лётных систем является ключевым звеном для разработки программного обеспечения. Отмечается, что Lockheed Martin десятилетиями использует ИИ, и продолжит это делать в будущем. В частности, ещё более активная работа ждёт систему VISTA.