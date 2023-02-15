Достижение назвали "Родина тебя не забудет".

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Как выяснилось, получить платиновый трофей в новой игре Atomic Heart от студии Mundfish не так просто, как казалось. Для достижения этой цели пользователям придётся частенько побеждать врагов под воздействием алкоголя (в данном случае – водки), сбивать пешеходов на машине и выполнять специфические дополнительные условия, включая разговоры с покойниками.

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На сайтах PowerPyx и Exophase некоторое время назад был представлен перечень из 42-х достижений, помимо платинового трофея в Atomic Heart, предполагающий сбор коллекционных предметов, создание оружия, прохождение ключевых сюжетных моментов, а также чистку испытательных полигонов и противостояния с боссами.

Игра, напомним, рассказывает историю майора Сергея Нечаева, которому суждено подавить попытку восстания роботов в альтернативном СССР 1955 года, где технологии взяли верх. Atomic Heart будет доступна для следующих платформ (ниже) с 21 февраля:

PC

PS4

PS5

Xbox One



Xbox Series X

Xbox Series S

Game Pass

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Чтобы поиграть в Atomic Heart на ультра-настройках графики в 1080р, понадобится видеокарта не слабее GeForce RTX 2070 Super или Radeon RX 6700 XT. Для комфортного времяпровождения на ультра-настройках в 4K будет нужна GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT.

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