Предприниматели призывают полностью запретить автопилот Tesla.

Dawn Project, организация, основанная известным в США предпринимателем Дэном О'Даудом, недавно продвинула антирекламную кампанию против Tesla во время финала Super Bowl. В рекламном ролике представлены различные дорожные ситуации, демонстрирующие последствия неадекватного поведения полностью беспилотного автомобиля Tesla на дороге. Такое заявление бросает вызов авторизованным дилерским центрам Tesla и владельцам машин, которые пытаются противостоять запрету на несанкционированное вождение с помощью автопилота.

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Антиреклама Tesla привлекла много внимания. Благодаря ей миллионы зрителей финала Super Bowl получили информацию о вреде, который может причинить неосторожное использование автономных автомобилей. Дэн О'Дауд и Dawn Project уже вложили более семи миллионов долларов в попытки запретить неавторизованное использование подобных машин, однако пока что каких-либо весомых и значимых результатов достичь не удалось.

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Рекламный ролик против Tesla был разработан с целью подчеркнуть важность безопасности, когда речь идёт о полностью беспилотных автомобилях. В то же время, приняв это во внимание, реклама призывает к соблюдению осторожности на дороге: обращать внимание стоит на любой автомобиль, особенно если им не управляет человек, т.к. часто машины ездили не по правилам, сбивали манекены и коляски.