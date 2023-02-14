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Kachka За пост начислено вознаграждение
Специалист смог добавить в iPhone 12 mini порт USB-C
Особых трудностей ему это не доставило.
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Технический специалист нашёл способ добавить в iPhone 12 mini улучшение с двумя портами для зарядки, подключив порт USB-C к порту Lightning. Этот мод даёт пользователям возможность одновременно заряжать смартфон по более быстрому кабелю и слушать звук в проводных наушниках. Примечательно, что эксперту удалось поместить порт USB-C в iPhone 12 mini, несмотря на нехватку места, вызванную уменьшенным корпусом модели.

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Чтобы всё заработало, техническому специалисту пришлось немного переставить "внутренности" iPhone 12 mini и удалить динамик, дабы освободить место для дополнительного порта. После повторной сборки iPhone 12 mini порты USB-C и Lightning отлично работали при подключении к Mac. Однако неясно, можно ли одновременно заряжать модифицированный телефон от обоих портов. Вероятнее всего, нет.

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Модификация может быть полезной для тех, кому не понравилось, что Apple удалила разъем для наушников из iPhone еще в 2016 году. Без модификации людям нужно покупать специальный адаптер, чтобы заряжать своё устройство и одновременно подключить звук в проводных наушниках. Новинка от эксперта существенно упрощает ситуацию.
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#apple #iphone #usb-c
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