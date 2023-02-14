Технический специалист нашёл способ добавить в iPhone 12 mini улучшение с двумя портами для зарядки, подключив порт USB-C к порту Lightning. Этот мод даёт пользователям возможность одновременно заряжать смартфон по более быстрому кабелю и слушать звук в проводных наушниках. Примечательно, что эксперту удалось поместить порт USB-C в iPhone 12 mini, несмотря на нехватку места, вызванную уменьшенным корпусом модели.
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Чтобы всё заработало, техническому специалисту пришлось немного переставить "внутренности" iPhone 12 mini и удалить динамик, дабы освободить место для дополнительного порта. После повторной сборки iPhone 12 mini порты USB-C и Lightning отлично работали при подключении к Mac. Однако неясно, можно ли одновременно заряжать модифицированный телефон от обоих портов. Вероятнее всего, нет.
Модификация может быть полезной для тех, кому не понравилось, что Apple удалила разъем для наушников из iPhone еще в 2016 году. Без модификации людям нужно покупать специальный адаптер, чтобы заряжать своё устройство и одновременно подключить звук в проводных наушниках. Новинка от эксперта существенно упрощает ситуацию.
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