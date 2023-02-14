Система "Окулус" уже почти готова к работе.

Последние несколько недель главной темой дискуссий в интернете являются нейросети и их применение в различных сферах жизни. Похоже, к теме сегодня решил приобщиться Роскомнадзор, где объявили, что уже почти готова новая система для поиска запрещённого в России контента в интернете. Называться она будет "Окулус".

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Сообщается, что система "Окулус" с помощью нейросетей и искусственного интеллекта будет регулярно сканировать интернет на предмет наличия материалов, запрещённых законодательством РФ: пропаганды ЛГБТ, противоправных изображений, видео и символы, призывы к убийствам, суициду, экстремизм и прочее прочее. Отмечается, что главным преимуществом новинки станет её быстрая и качественная работа. До появления "Окулуса", впрочем, как и сейчас, сотрудникам Роскомнадзора приходится почти полностью вручную находить вышеописанный контент и проверять его самостоятельно. Более того, после проверки может оказаться, что никаких нарушений нет.

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По статистике, среднестатистический сотрудник в день обрабатывает около 106 изображений и 101 видео. Нейросеть сможет качественно увеличить показатель: до 200 тыс. изображений, на каждое из которых будет уходить всего 3 секунды. В ближайшие несколько лет Роскомнадзор будет совершенствовать систему, чтобы в конечном итоге полностью заменить ей людей.

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