Всю прошлую неделю в США наблюдались весьма странные явления: вначале на территорию Северной Америки залетели 3 аэростата, которые были поочередно сбиты военными, а после появился некий восьмиугольный объект, который постигла та же самая участь. Если с воздушными шарами ещё можно сделать несколько гипотез в сторону Китая (официально КНР признала свою причастность только к первому шару), то объяснить восьмиугольный объект пока не так просто.
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По данным Reuters, три воздушных шара составляли проблемы американскому правительству (два "шпионили" за военными базами с самыми современными истребителями, а третий мешал полётам гражданской авиации). Сбитый же вчера объект на момент написания материала никак идентифицировать не удалось. Сообщается, что его обломки ищут в Канаде. Генерал ВВС США Глен ВанХерк утверждает, что военные так и не смогли понять, как именно и за счёт чего он держался в воздухе. Место его происхождения также осталось неизвестным. Ситуация настолько серьезная, что не исключается даже версия с НЛО.
Представитель Министерства обороны США заявил, что хоть идентифицировать восьмиугольный аппарат и не удалось, военные не могут точно сказать, что он внеземного происхождения. Более точную информацию обещают раскрыть, как только в Канаде соберут все обломки упавшего летательного объекта.