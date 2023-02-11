Как известно, графические процессоры GeForce RTX 3000 Ampere на старте продаж и даже через год были в дефиците: из-за бума майнинга карты разлетались с полок за считанные секунды, а прояснилась ситуация только к лету 2022 г. К счастью, за исключением короткого периода, новые видеокарты GeForce RTX 4000 Ada Lovelace с дефицитом не столкнулись, однако эксперты уверены, что у них ещё всё впереди.
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Так, по данным издания MyDrivers, в связи с тем что во время празднования китайского Нового года были введены серьёзные ограничения на производство полупроводников, существующие модели Ada Lovelace (GeForce RTX 4070 Ti, GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090) в скором времени станут дефицитными товарами.
Важно отметить, что дефицит сыграет на руку геймерам и всем желающим приобрести новые процессоры, т.к. они могут сильно подешеветь. Например, прогнозируется, что снизится рекомендованная стоимость GeForce RTX 4080. Причины две: крайне низкий спрос со стороны пользователей и огромные запасы видеокарт на складах, вызванные успехом GeForce RTX 4090. Сегодня видеокарта продаётся в районе 1 200 долларов (РРЦ).
Ожидается, что в цене существенно упадут и средне-бюджетные модели прошлого поколения: GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3070. Повод для их удешевления появится, когда на рынок выйдут их преемники серии Ada: GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070.
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