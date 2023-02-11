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RTX 4090 в Hogwarts Legacy выдала на 40 FPS меньше, чем RX 7900 XTX
NVIDIA о проблеме уже уведомили.
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Несколько дней назад была выпущена долгожданная игра Hogwarts Legacy по мотивам истории "Гарри Поттера" английской писательницы Джоан Роулинг. Протестировать в игре новейшее оборудование NVIDIA и AMD уже успели многие журналисты, однако один из самых интересных обзоров получился у издания DSOGaming.

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Сообщается, что в тестах с процессором Intel i9 9900K на ультра-настройках графики в 1080р без трассировки лучей между GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX была замечена огромная разница в производительности. Что ещё более любопытно, GeForce RTX 4090 не обгоняла Radeon RX 7900 XTX, как можно было подумать: выходило как раз таки наоборот.

Отмечается, что по неизвестным причинам в Hogwarts Legacy Radeon RX 7900 XTX выдаёт стабильно на 30-40 кадров в секунду больше, чем GeForce RTX 4090, хотя чип AMD потенциально гораздо слабее, да и с трассировкой он справляется куда хуже.

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По мнению журналистов, проблема кроется в излишней нагрузке на память, которую несут драйверы Nvidia DX12. О возможных ошибках с оптимизацией Hogwarts Legacy "зелёную" компанию уже уведомили. Когда выйдут полноценные тесты игры с участием множества видеокарт, журналисты не уточнили. В заявлении DSOGaming сказано, что единственным решением проблемы с оптимизацией GeForce RTX 4090 на данный момент является включение технологии сглаживания DLSS 3.0.

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dagnoparte
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Лучи 💩
RTX 4090 в Hogwarts Legacy выдала на 40 FPS меньше, чем RX 7900 XTX
Инженер Заполярный
02:17
ты уже печатал это. Знаешь известное высказывание "хочешь мира — готовься к войне"
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dagnoparte
02:17
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Madarator
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Поставил 5 звезд за авторский стиль изложения. Пускай и прописные истины, но для многих и это - открытие.
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