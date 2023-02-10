Это на 300 долларов дороже рекомендованной стоимости.

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-20% на 4070 Ti в Ситилинке

По данным американских изданий, вчера в США появилась новая видеокарта Yeston Radeon RX 7900 XT Sakura, полностью вдохновлённая стилистикой аниме. Сообщается, что чип может похвастаться кристаллом Navi 31 XT, 20Gb памяти GDDR6 и яркой подсветкой (в основном розовый, фиолетовый и бирюзовый цвет).

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Сообщается, что графический процессор имеет следующие особенности:

2,025 ГГц в обычном режиме

2,395 ГГц в Boost

5-нм техпроцесс

Двойной BIOS по щелчку

Совместимость с DirectX 12

TGP 315W

Длина – 341 мм

Поддержка технологии FreeSync

Поддержка FSR (FidelityFX Super Resolution), представляющая собой аналог DLSS

Функция энергосбережения Radeon Chill, регулирующая частоту кадров и снижающая потребление энергии

AMD Link: позволяет транслировать игры на мобильные устройства

Три порта DisplayPort 2.1, один HDMI 2.1, 8-контактный разъём питания, поддерживающий более 1000W нагрузки

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С недавних пор Yeston Radeon RX 7900 XT Sakura стала доступна в США. В частности, на Newegg её можно приобрести за 1 200 долларов, что на 300 долларов больше рекомендованной розничной цены. На данный момент Yeston – единственная компания, которая предлагает новую карту RDNA3 в стилистике аниме по такой большой цене.

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