Китайская компания Geely, известная своими доступными электромобилями, вчера представила новую модель под названием Panda mini. Создатели автомобиля не скрывают, что дизайн, как уже можно догадаться, полностью вдохновлён пандами: фары олицетворяют глаза, а колёса — когти. Стоит напомнить, что похожий автомобиль, также посвящённый пандам, был выпущен Geely в 2019 г., его назвали GLeagle Panda.
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Сообщается, что модель Panda mini – это компактный электромобиль, готовый конкурировать с Chery QQ Ice Cream, BAW Yunbao, Wuling Mini EV и Changan Lumin Corn. Ниже несколько важных моментов об автомобиле:
- Задний привод
- Батарейный блок посередине
- Вариант №1 – двигатель 27 л.с., батарея на 9,61 кВт•ч, максимальная скорость 100 км/ч, запас хода 120 км
- Вариант №2 – двигатель 41 л.с., батарея 17,03 кВт•ч, максимальная скорость 100 км/ч, запас хода 200 км
- Габариты: 3065х1522х1600 мм
- Вес: 715 кг (базовая модель)
В Китае автомобиль оправдывает своё название, потому что за базовую модель просят всего 5 879 долларов (39 880 юаней). За топовый вариант придётся отдать немного больше – 7 353 долларов (49 880 юаней). Спереди электромобиль имеет информационный экран длиной в 8". Передачи переключаются с помощью шайбы, расположенной между сиденьями.