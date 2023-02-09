Навыки программирования для этого не нужны.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Во время запуска нового чат-бота ChatGPT под управлением нейросетей и искусственного интеллекта некоторые пользователи решили проверить, как инструментарий справится с написанием вредоносных программ. Как и во всех других задачах, бот выдал хороший результат. Можно даже сказать, слишком хороший, потому что с помощью него сразу начали создавать вирусы, взламывающие ПО и компьютеры.

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По данным СМИ, недавно ChatGPT научился не просто писать вирусы, а создавать их с учётом конкретной операционной системы, где они будут применяться впоследствии. Дабы сделать вредоносную программу, алгоритм анализирует все слабые места определенной операционной системы и, опираясь на них, создаёт код для взлома. Роман Дремлюга из Института Математики утверждает, что уже были зафиксированы случаи использования недобросовестными пользователями полностью кастомизированных вирусов, написанных ChatGPT.

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Отмечается, что большая часть таких вирусов сгенерирована специалистами по кибербезопасности, которые оценивают масштаб угрозы. Тем не менее, в перспективе аналогичные действия смогут проделывать и обычные пользователи, не имеющие никаких навыков программирования. Дабы защититься от вирусов, написанных искусственным интеллектом, считает Роман Дремлюга, нужно только повышать цифровую грамотность населения.