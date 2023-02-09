Наибольшая поддержка проявляется в вопросах внешней политики.

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По данным авторитетного американского издания Reuters, которое ссылается на проведённый агентством Ipsos опрос населения, нынешнюю политику президента США Джо Байдена поддерживают всего 41% людей. 65% рассказали, что какие-то вещи президент делает не так, как им бы хотелось.

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Политику главенствующей в США сегодня Демократической партии в вопросах здравоохранения поддерживают 37% американцев. В вопросах прав женщин политика Байдена устраивает 42% респондентов. Наибольшая поддержка населения проявляется, когда речь заходит об экономике и внешней политике (в том числе и об Украине) – более 50%. Кроме того, это не означает, что остальные 50% американцев уходят в оппозицию: кто-то считает правительство Штатов слишком "мягким", а кто-то действительно выступает за смену партии.

Наименьший рейтинг поддержки среди населения у Джо Байдена был в июне 2022 г. – всего 36%. В среднем политика Байдена удовлетворяет примерно 40% граждан.

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Ожидается, что в ближайшие несколько недель Джо Байден официально объявит, что собирается принимать участие в президентских выборах 2024 г. Главным его оппонентом там, вероятно, станет экс-президент Дональд Трамп, представляющий интересы Республиканской партии.

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