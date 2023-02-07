Как известно, компания Blizzard всегда довольно строго относилась к читерам в своих онлайн-играх. В официальном блоге от 1 февраля студия объявила, что ужесточает все введённые ранее меры по отношению к читерам до максимума, переходя к т.н. "политике нулевой терпимости". Отмечается, что отныне в Overwatch 2 банить будут не только самих нарушителей правил, но ещё и тех, кто играет с ними в команде по приглашениям.
реклама
В Blizzard заявляют, что начиная с третьего сезона Overwatch 2 специальный алгоритм будет отслеживать игроков, которые регулярно играют в команде с читерами, и банить их учётные записи на точно такие же сроки. Объясняется настолько радикальное решение тем, что компания хочет каким-угодно образом воспрепятствовать появлению у геймеров стимула играть с использованием запрещённых механизмов.
Представители компании сделали акцент на том, что сегодня при выявлении читера в Overwatch 2 его аккаунт блокируется полностью и навсегда без возможности оспорить решение или задать вопрос. Тем не менее, учитывая, что игроки, которые всего лишь играли с читерами, сами правил не нарушали, им обещают существенно большую свободу действий. По некоторым данным, с момента запуска Overwatch 2 Blizzard заблокировала уже около 50 тыс. учётных записей.