Введена политика нулевой терпимости.

Как известно, компания Blizzard всегда довольно строго относилась к читерам в своих онлайн-играх. В официальном блоге от 1 февраля студия объявила, что ужесточает все введённые ранее меры по отношению к читерам до максимума, переходя к т.н. "политике нулевой терпимости". Отмечается, что отныне в Overwatch 2 банить будут не только самих нарушителей правил, но ещё и тех, кто играет с ними в команде по приглашениям.

реклама

В Blizzard заявляют, что начиная с третьего сезона Overwatch 2 специальный алгоритм будет отслеживать игроков, которые регулярно играют в команде с читерами, и банить их учётные записи на точно такие же сроки. Объясняется настолько радикальное решение тем, что компания хочет каким-угодно образом воспрепятствовать появлению у геймеров стимула играть с использованием запрещённых механизмов.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Представители компании сделали акцент на том, что сегодня при выявлении читера в Overwatch 2 его аккаунт блокируется полностью и навсегда без возможности оспорить решение или задать вопрос. Тем не менее, учитывая, что игроки, которые всего лишь играли с читерами, сами правил не нарушали, им обещают существенно большую свободу действий. По некоторым данным, с момента запуска Overwatch 2 Blizzard заблокировала уже около 50 тыс. учётных записей.