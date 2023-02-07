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Epic Games вновь принудительно забирает игры у россиян: сегодня Dishonored: Death of the Outsider
Аналогичная ситуация ранее произошла с Kerbal Space Program.
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Сразу после Нового года, на Рождество, цифровой магазин Epic Games Store начал бесплатную раздачу симулятора космонавта под названием Kerbal Space Program. Из-за внутренней ошибки сервиса получить игру могли пользователи всех стран и регионов, в том числе россияне. Спустя некоторое время у российских геймеров начали забирать игру из библиотек, высылая на почту письмо "Возврат средств успешный". Не трудно догадаться что издатель потребовал от EGS забрать игры у россиян в связи со своей собственной политикой.

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Аналогичная история произошла и с Dishonored: Death of the Outsider, которая является самостоятельным дополнением к игре Dishonored 2. Бесплатная раздача, стартовавшая 2 февраля, не имела никаких ограничений для пользователей из России, однако вчера за игру начали принудительно возвращать деньги. Учитывая, что она ничего не стоила, каждому геймеру из России вернули ровно 0 рублей.

Разработчиком Dishonored 2, напомним, является студия Bethesda Softworks, которая приостановила деятельность в РФ ещё в марте прошлого года.

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Стоит отметить, что такие казусы у EGS случаются довольно часто: в конце декабря магазин по ошибке начал раздавать не стандартную версию известного симулятора курьера Death Stranding, а режиссерскую.

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