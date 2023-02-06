Сегодня самым популярным разрешением у большинства пользователей остаётся Full HD (1920х1080p). Лишь у некоторых дома можно найти 16K дисплеи (15 360 х 8 640р). Несмотря на то, что за долгие годы 4K не обрёл ожидаемой популярности, учёные уже рассматривают варианты создания дисплеев с разрешением 120K (121 600 х 68 400р).
реклама
Сообщается, что учёные смогли создать новый тип матрицы, в котором пиксели располагаются не горизонтально, а трёхмерно. Нынешние технологии позволяют отображать цветную точку за счёт соединения красного, синего и зелёного цветов. В связи с тем, что они "лежат" в одном пространстве, между ними должно быть определённое расстояние, что существенно снижает графическую плотность. В трехмерной системе всё это будет отсутствовать, благодаря чему плотность можно будет увеличить настолько, насколько получится.
Похожую технологию начали недавно применять для создания SSD-накопителей: объём свободного места растёт, физические размеры SSD остаются прежними.
Естественно, чтобы обработать такую плотную картинку, видеокарты должны быть в десятки раз мощнее, чем самые современные NVIDIA GeForce RTX 4090, потому что флагман Ada Lovelace не всегда справляется и с 16K-разрешением без трассировки лучей.
По поводу сроков учёные спешат заверить, что данный дисплей едва ли появится в обозримом будущем: пока что для него нет ни необходимых технологий, ни железа, которое сможет полностью "раскрыть" его потенциал.