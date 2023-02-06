Жидкостное охлаждение подразумевается само собой.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

По данным зарубежных изданий, компания PowerColor собирается выпустить свою версию видеокарты Radeon RX 7900 XTX нового поколения RDNA3. Называться модель будет PowerColor Radeon RX 7900 XTX Liquid Devil. Естественно, по названию можно сразу сказать, что чип получит фирменное жидкостное охлаждение. Уже подтверждено, что карта будет использовать водоблок с синими светодиодами, как и её предшественница.

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Как правило, чипы PowerColor серии Liquid Devil оснащены той же печатной платой, что и флагманские модели с тремя кулерами воздушного охлаждения, тремя 8-контактными разъёмами питания и одними из лучших частот, которые практически не нагревают карту из-за мощной СО.

На данный момент из чипов RDNA3 жидкостным охлаждением может похвастаться только одна модель – ASRock Radeon RX 7900 XTX Aqua. Её стоимость с момента запуска уже превысила 1 400 долларов, из чего можно сделать вывод, что Liquid Devil от PowerColor едва ли будет дешевле. Если и так, карта уже заслужит внимание покупателей.

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Дату выхода и стоимость видеокарты Liquid Devil PowerColor до сих пор не подтвердила. Вероятнее всего, срок ожидания составит несколько недель. Не исключено, что помимо Liquid Devil для Radeon RX 7900 XTX аналогичная карта выйдет и для младшей модели – Radeon RX 7900 XT.