Главврач заявляет, что ничего об этом не знал.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

По данным издания "Коммерсант", вчера при сотрудничестве прокуратуры Иркутского района, полиции и МЧС РФ удалось обнаружить нелегальную майнинговую ферму, которая уже долгое время добывала криптовалюту, никак не декларируя доходы, подключившись к питанию по стандартным тарифам. Место для размещения фермы выбрали крайне нелогичное – чердак областной психиатрической больницы №2.

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Пресс-служба прокуратуры заявляет, что на чердаке стояли устройства для майнинга криптовалюты (ровно 13 штук), которые были подключены к электрическим сетям больницы. В результате деятельности фермы в любой момент могла возникнуть аварийная ситуация, в связи с чем могли пострадать пациенты. Утверждается, что ферма была оборудована довольно халатно: по сути своей, устройства были "скиданы" в кучу без какого-либо адекватного охлаждения, кроме идущих в комплекте вентиляторов. Из-за практически полного отсутствия окон свежий воздух в помещение также не поступал.

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На данный момент правоохранительные органы уточняют, какой вред успела нанести ферма; оборудование уже изъяли. Главный врач поликлиники отрицает своё участие в работе фермы, заявляя, что даже не знал о её существовании.

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