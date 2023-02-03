По данным издания "Коммерсант", вчера при сотрудничестве прокуратуры Иркутского района, полиции и МЧС РФ удалось обнаружить нелегальную майнинговую ферму, которая уже долгое время добывала криптовалюту, никак не декларируя доходы, подключившись к питанию по стандартным тарифам. Место для размещения фермы выбрали крайне нелогичное – чердак областной психиатрической больницы №2.
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Пресс-служба прокуратуры заявляет, что на чердаке стояли устройства для майнинга криптовалюты (ровно 13 штук), которые были подключены к электрическим сетям больницы. В результате деятельности фермы в любой момент могла возникнуть аварийная ситуация, в связи с чем могли пострадать пациенты. Утверждается, что ферма была оборудована довольно халатно: по сути своей, устройства были "скиданы" в кучу без какого-либо адекватного охлаждения, кроме идущих в комплекте вентиляторов. Из-за практически полного отсутствия окон свежий воздух в помещение также не поступал.
На данный момент правоохранительные органы уточняют, какой вред успела нанести ферма; оборудование уже изъяли. Главный врач поликлиники отрицает своё участие в работе фермы, заявляя, что даже не знал о её существовании.
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