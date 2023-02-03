Он должен был повысить производительность.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В середине декабря прошлого года студия CD Projekt RED выпустила некстген-обновление для The Witcher 3: Wild Hunt, которое фанаты и геймеры встретили не слишком радушно. Сообщалось, что оно одновременно ломает многие игровые текстуры, а также серьёзно ухудшает оптимизацию, из-за чего с тайтлом 7-летней давности не справляется даже новая топовая видеокарта GeForce RTX 4090. Со временем обновление починили но, похоже, аналогичная ситуация произошла снова.

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Сообщается, что новый патч 4.01 для "Ведьмака" на компьютерах усиленными темпами ломает производительность (до -60% в зависимости от конкретного случая). У журналиста издания Wccftech, к примеру, при следующей конфигурации ПК (ниже) в 4K-разрешении без трассировки лучей всегда было до 90 кадров в секунду. После патча игра не вытягивает и 50 FPS, не говоря уже о стабильных 60-ти.

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Отмечается, что наибольшая потеря кадров от обновления наблюдается именно во время игры без трассировки лучей. С включённым рейтрейсингом в большинстве случаев FPS либо не падает вообще, либо падает всего на несколько процентов, что при активной игре не ощущается.

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Как патч 4.01 для The Witcher 3: Wild Hunt отразится на консольных версиях тайтла, пока неизвестно.