Стоит карта почти 7 тыс. долларов.

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Ранее мы уже рассказывали о том, что NVIDIA выпустила свой топовый графический процессор RTX 6000 поколения Ada Lovelace, предназначенный для обработки компьютерной графики, решения сложных математических вычислений и работы с большим количеством данных. Сегодня модель впервые протестировали в бенчмарке 3DMark TimeSpy, где она показала довольно огорчающие результаты.

реклама

До обновления операционной системы Windows чип смог набрать примерно 36 тыс. баллов, что сопоставимо с результатом флагманской GeForce RTX 4090 за 1 599 долларов. После обновления ускоритель набрал всего лишь 30 тыс. баллов – на 15% меньше GeForce RTX 4090. Важно подчеркнуть, что, как мы уже отметили, графический процессор RTX 6000 изначально не предназначен для игр, поэтому в тестах его потенциал крайне низок.

Напомним, RTX 6000 имеет 18 тыс. ядер CUDA, 48Gb памяти GDDR6, 76,3 млрд транзисторов, 384-битную шину и ограниченное потребление (300W). Общая мощность процессора превышает 210 TFLOPs, однако чип имеет урезанные частоты: 2,5 ГГц, в связи с чем не может соперничать с GeForce RTX 4090 в играх.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

В США ускоритель стоит 6 800 долларов, что на 50% больше предшественника (RTX A6000) и в 4,25 раза больше GeForce RTX 4090.

Источник.