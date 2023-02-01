Буквально недавно власти США рассказали о том, что военная помощь Украине в рамках самого большого пакета уже начинает отгружаться, а сегодня был анонсирован ещё один пакет. Общая сумма составляет 2,2 млрд долларов. По данным агентства Reuters, ссылающегося на неназванных в целях безопасности американских чиновников, в том числе новый пакет военной помощи Украине будет включать ракеты большой дальности поражения.
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Сообщается, что речь идёт о ракетах, известных как GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которыми можно заряжать высокомобильные артиллерийские комплексы M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System). Максимальное расстояние для GLSDB – 150 км. Сейчас, напомним, максимальная дистанция полёта украинских ракет не превышает 70 км. Таким образом, если информация от Reuters подтвердится, дальность поражения увеличится более чем вдвое.
Напомним, в прошлом месяце глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 г. США включат в очередной пакет военной помощи ракеты ATACMS, которые летят на 300 км. В конце ноября представители Министерства обороны Украины попросили США о ракетах дальностью 800 км. Официальная позиция Белого дома по этому поводу остаётся неизвестной.
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