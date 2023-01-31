Sony не перестаёт удивлять своими рекламными кампаниями.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Недавно для компании Sony произошли два важных события. Во-первых, в Steam появилась портированная версия популярной во всём мире God of War. После этого совместная работа с разработчиками из Santa Monica Studio позволила нам оценить вторую часть серии под названием God of War Ragnarök.

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Благодаря чрезвычайной активности фанатов в последнее время Sony смогла провести для God of War Ragnarök очередную интересную рекламную кампанию, которую можно оценить в 10 из 10 по уровню креативности.

Сообщается, что прямо в центре Лондона поместили огромный макет Левиафана – главного оружия Кратоса. Там он пробудет до 31 января включительно. В Бельгии тоже случилось "чудо": там, в городе Мехелене, заметили Мьёльнир – молот Тора – бога грома в скандинавской мифологии. Сколько молот пролежит в Бельгии, пока что неизвестно, однако с каждым днём к нему сходится всё больше людей, а туристы уже начали приезжать из соседних городов.

Внимание, далее сюжетные спойлеры!

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По сюжету God of War Ragnarök, напомним, Кратосу и повзрослевшему за три года Атрею предстоит пережить Рагнарёк и одновременно победить Одина с Тором. Последнего в конце удалось переубедить, что он не обязательно должен быть оружием в руках всемогущего отца, но как только Тор отказывается воевать, Один убивает его. Выход игры состоялся 9 ноября 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5.