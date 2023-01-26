Таким образом видеокарты выглядят как новые.

Видеокарты после майнинга, как известно, по большей степени уже не имеют тех свойств, как во время приобретения. Существует огромное количество графических процессоров, за которыми пристально следили во время майнинга, и не перегревали, однако есть и те, которые работали целые сутки напролёт. Именно такой "хлам" часто пытаются продать на онлайн-площадках с товарами вторичного употребления. Как рассказывают технические специалисты Пауло Гомеш и Искандер Соуза, особенно хитрые майнеры недавно придумали новый способ обмана пользователей.

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Утверждается, что майнеры из Китая, которые хотят продать больше (и подороже) графических процессоров после добычи на них криптовалюты, просто красят им чипы памяти, выдавая видеокарты за новые. Чтобы скрыть желтизну, появляющуюся после длительной работы, её закрашивают каким-либо другим цветом. Изучив несколько таких образцов, эксперты пришли к выводу, что перед ними вовсе не магазинные графические ускорители, а подделки.

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Кроме памяти, если чип в совсем плохом состоянии, майнеры могут покрасить его целиком, нанеся новый слой, дабы видеокарта была похожа на новую. Сверху даже ставят аналогичные маркировки. Отличить майнерский чип от магазинного, рассказывают эксперты, довольно просто: при покраске видеокарты вручную её цвет сильно выделяется и чаще всего верхний слой можно поддеть ногтями. Краска производителя, в отличие от ручной работы, идеально подходит по форме и убедительно выглядит.

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