Модель считается флагманом своего поколения.

В своё время компания AMD выпустила несколько моделей видеокарт на базе графики Vega 20, включая топовую Radeon VII с 3840 ядрами и 16Gb памяти HBM2. Одновременно с этим вышли Radeon Pro VII и Radeon Instinct. Наибольший интерес представляет именно первая модель, которая стала эксклюзивом для Apple Мас. Как сообщает издание Videocardz, такой чип недавно появился у пользователя Reddit с ником NeedsMoreGPUs, и он уже успел его протестировать.

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Несмотря на то, что ускоритель определяется системой как Radeon Pro VII, в Device PCI ID указано Instinct M160, поэтому процессор является чем-то средним. В сообщении пользователь опубликовал изображения как передней панели, так и задней. Из фотографий можно сделать несколько выводов:

Турбинная система охлаждения (1 вентилятор)

Питание идёт от двух разъемов 8+6 pin

Пара инженерных разъемов, указывающих, что это не конечный продукт

Потребление в районе 300W

Непосредственно в тестах удалось выяснить, что пиковая мощность видеокарты составляет 13,5 TFLOPs, а чтение памяти – 6614 МБ/с. Таким образом, по частотам Radeon Pro VII доходит до 1,7 ГГц.

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Издание TechPowerUp, отреагировав на новость, заявило, что ускоритель с виду очень напоминает Radeon Pro V420 на той же самой архитектуре – Vega 20. Учитывая, что это незаконченный образец, определить его точное название практически невозможно.

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