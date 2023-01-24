Работа над багами лишней не станет.

Совсем недавно энтузиасты смогли запустить на Android оригинальную версию BioShock, с которой пусть и были некоторые проблемы по части графики и оптимизации, но в тайтл можно было весьма комфортно играть. Уже сегодня тот же пользователь форума Reddit рассказал, что ему удалось на мобильном устройстве поиграть в культовую The Witcher 3: Wild Hunt от польской студии CD Projekt RED.

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Сообщается, что все операции были проделаны благодаря эмулятору от Nintendo Switch под названием Egg NS Skyline. На смартфоне ZTE Nubia Red Magic 7S Pro с процессором Snapdragon 8+ игра смогла в главном меню выдать стабильные 60 fps, чего тестировщики не ожидали. В определённых моментах The Witcher 3 количество кадров может проседать вплоть до 40, однако разработчики эмулятора уверяют, что это всё ещё играбельно. Максимальная температура устройства составила на пике 28°С (83° по Фаренгейту).

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Нюанс эмулятора состоит в том, что для каждой игры ему нужна отдельная настройка, причём она занимает достаточно много времени. Только после выполнения процесса игра будет идти более-менее плавно. Без правильной настройки пользователей ждут постоянные вылеты, огромное количество графических артефактов, баги и прочее. Сейчас разработчики Skyline работают над тем, чтобы уменьшить время настройки до минимальных значений, если это вообще возможно.

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