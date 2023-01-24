Недавно сеть потрясла одна из самых масштабных утечек по долгожданной игре Hogwarts Legacy, в которой упомянули даже типы разных зданий. Тем не менее, раскрыть все детали проекта так просто не выйдет, потому что он обещает быть большим и наполненным контентом. Очередную порцию слухов о Hogwarts Legacy предоставил известный инсайдер с ником Sn0w1n.
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Внимание, далее могут быть спойлеры! (не сюжетные)
- Перемещение по миру с помощью: метлы (как элемент геймплея появляется очень рано), Гиппогриф и Дромарог (по мере прохождения игры)
- Быстрое перемещение по миру будет возможно благодаря сети соединённых между собой каминов (какие-то более известные, какие-то – менее)
- Сложные и заставляющие задуматься загадки, много секретов
- Разнообразие одежды и школьной униформы: туники, шарфы, шапки, пальто и т.д. Возможность комбинировать определённые типы одежды
- Будут доступны уроки полёта на метле с преподавателем
- Хогвартс будет таким большим, что внутри него разместят быстрые пути перемещения между разными частями, чтобы не тратить время на пеший шаг
- Примерно 20 полноценных магазинов в Хогсмиде
- Квесты на спасение животных, которые по мере сюжета будут помогать главному герою. Смогут либо помогать в бою, либо доставлять ингредиенты
На ключевых платформах (PS5, ПК и Xbox Series X/S) игра выйдет 10 февраля этого года.
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