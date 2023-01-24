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Kachka За пост начислено вознаграждение
Инсайдер раскрыл много новых деталей долгожданной Hogwarts Legacy
Ранние полёты на метле и перемещения по каминам.
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Недавно сеть потрясла одна из самых масштабных утечек по долгожданной игре Hogwarts Legacy, в которой упомянули даже типы разных зданий. Тем не менее, раскрыть все детали проекта так просто не выйдет, потому что он обещает быть большим и наполненным контентом. Очередную порцию слухов о Hogwarts Legacy предоставил известный инсайдер с ником Sn0w1n.

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Внимание, далее могут быть спойлеры! (не сюжетные)

  • Перемещение по миру с помощью: метлы (как элемент геймплея появляется очень рано), Гиппогриф и Дромарог (по мере прохождения игры)
  • Быстрое перемещение по миру будет возможно благодаря сети соединённых между собой каминов (какие-то более известные, какие-то – менее)
  • Сложные и заставляющие задуматься загадки, много секретов
  • Разнообразие одежды и школьной униформы: туники, шарфы, шапки, пальто и т.д. Возможность комбинировать определённые типы одежды
  • Будут доступны уроки полёта на метле с преподавателем
  • Хогвартс будет таким большим, что внутри него разместят быстрые пути перемещения между разными частями, чтобы не тратить время на пеший шаг
  • Примерно 20 полноценных магазинов в Хогсмиде
  • Квесты на спасение животных, которые по мере сюжета будут помогать главному герою. Смогут либо помогать в бою, либо доставлять ингредиенты
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На ключевых платформах (PS5, ПК и Xbox Series X/S) игра выйдет 10 февраля этого года.
Источник.

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#игры #hogwarts legacy #гарри поттер
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