Ранние полёты на метле и перемещения по каминам.

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

-13% на 13900K в Ситилинке

-13% на 13900K в Ситилинке

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Недавно сеть потрясла одна из самых масштабных утечек по долгожданной игре Hogwarts Legacy, в которой упомянули даже типы разных зданий. Тем не менее, раскрыть все детали проекта так просто не выйдет, потому что он обещает быть большим и наполненным контентом. Очередную порцию слухов о Hogwarts Legacy предоставил известный инсайдер с ником Sn0w1n.

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Внимание, далее могут быть спойлеры! (не сюжетные)

Перемещение по миру с помощью: метлы (как элемент геймплея появляется очень рано), Гиппогриф и Дромарог (по мере прохождения игры)

Быстрое перемещение по миру будет возможно благодаря сети соединённых между собой каминов (какие-то более известные, какие-то – менее)

Сложные и заставляющие задуматься загадки, много секретов

Разнообразие одежды и школьной униформы: туники, шарфы, шапки, пальто и т.д. Возможность комбинировать определённые типы одежды

Будут доступны уроки полёта на метле с преподавателем

Хогвартс будет таким большим, что внутри него разместят быстрые пути перемещения между разными частями, чтобы не тратить время на пеший шаг

Примерно 20 полноценных магазинов в Хогсмиде

Квесты на спасение животных, которые по мере сюжета будут помогать главному герою. Смогут либо помогать в бою, либо доставлять ингредиенты

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На ключевых платформах (PS5, ПК и Xbox Series X/S) игра выйдет 10 февраля этого года.

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