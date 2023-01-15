Получилось весьма реалистично.

Моддинг видеокарт во всех случаях является сложной и дорогой затеей. Чтобы создать кастомную модель на основе реальной, нужно для начала её приобрести, потом разобрать, почистить и нанести термопасту, после докупить все необходимые детали, и уже только тогда можно приниматься за работу. К счастью, всё это не отпугнуло пользователя Reddit с ником TeknoMage13, который недавно показал, как могла бы выглядеть референсная модель новой NVIDIA GeForce RTX 4080 в белом цвете.

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По данным портала Videocardz, TeknoMage13 решил покрасить GeForce RTX 4080 в белый цвет, дабы убедиться, что NVIDIA не совершила ошибки, взяв за основу именно чёрную расцветку. В интернете достаточно гайдов и советов, как кастомизировать видеокарту безопасно, поэтому пользователь произвёл покраску без особых трудностей. Во время работы ему даже не пришлось снимать радиатор, а это означает, что термопрокладки остались нетронуты. Тем не менее, замена краски означает автоматическое снятие гарантии на видеокарту: об этом TeknoMage13 знал ещё до эксперимента.

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В итоге у него получилась стильная, аккуратная и утончённая эталонная модель GeForce RTX 4080 в белом цвете, которую не стыдно показать друзьям и читателям. Сейчас любитель новшеств ждёт выхода материнской платы NZXT N7 B650E (тоже белого цвета) и процессора AMD Ryzen 7 7800X3D. Таким образом у него получится идеальное трио, которое станет основой будущего ПК.

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