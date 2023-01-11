Всего удалось обнаружить 285 таких планет.

Достоверно известно, что хотя над поиском планет с возможной жизнью работают лучшие учёные со всего мира, поиск экзопланет не так часто даёт желаемые результаты. В большинстве случаев звёздные системы не имеют даже подходящих кандидатов на роль экзопланет, однако недавно удалось обнаружить сразу два многообещающих экземпляра.

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Утверждается, что космический телескоп NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) благодаря профессиональным технологиям смог за короткий промежуток времени обнаружить уже вторую экзопланету размером с Землю. В общей сложности он с 2018 г. открыл 285 экзопланет. Ещё 6 тыс. получили статус кандидатов и ждут своего более детального рассмотрения. Самые последние экзопланеты, найденные с помощью TESS, находятся в обитаемой зоне звезды, где в теории может существовать вода в жидком виде, необходимая для всех организмов.

Поиск планет происходит довольно просто: TESS в течение месяца непрерывно наблюдает за той или иной звездой, отслеживая её яркость. Когда планета делает полный круг, астрономы уже могут сделать вывод о её орбите и прочих характеристиках. Кроме того, становится понятно, можно ли её рассматривать в качестве потенциальной планеты для жизни.

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Учёные отмечают, что та самая экзопланета, названная TOI 700 d, примерно на 20% больше Земли и делает полный оборот вокруг своей звезды за 37 суток. Комфортная температура допускает существование на ней воды в жидком виде.