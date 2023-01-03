Игра может выйти раньше, чем предполагалось.

Серия игр S.T.A.L.K.E.R., в народе называемая "Ждалкер", получила своё прозвище не просто так. Ещё со времён выхода первых тайтлов их много раз переносили в связи с различными проблемами внутри студии. Аналогичная история, несмотря на заверения украинских разработчиков из GSC Game World, произошла и с новой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой из раза в раз откладывают.

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Последний раз, когда мы слышали подробности о дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, был во время летнего мероприятия Microsoft, где игре поставили в качестве релиза 2023 г. Спустя время эту новость подтвердили в студии, заявив, что игра вполне может выйти аж в канун Нового года 2023. По свежим данным от организаторов The Game Awards, долгожданный проект появится чуть раньше.

В Twitter аккаунт The Game Awards опубликовал список игр, которые должны выйти до начала июня 2023 г.:

Starfield (Bethesda Game Studios)

Minecraft Legends (Mojang Studios)

ARK 2 (Grove Street Games)

Flintlock (A44 Games)

The Last Case of Benedict Fox (Plot Twist)

Redfall (Arkane Studios)

Forza Motorsport (Playground Games)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (GSC Game World)

Replaced (Sad Cat Studios)

Party Animals (Recreate Games)

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Пока что к информации стоит относиться с долей скептицизма: официальный комментарий разработчики не дали, а в магазине Xbox по-прежнему точная дата релиза не указана.

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