Серия игр S.T.A.L.K.E.R., в народе называемая "Ждалкер", получила своё прозвище не просто так. Ещё со времён выхода первых тайтлов их много раз переносили в связи с различными проблемами внутри студии. Аналогичная история, несмотря на заверения украинских разработчиков из GSC Game World, произошла и с новой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, релиз которой из раза в раз откладывают.
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Последний раз, когда мы слышали подробности о дате выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, был во время летнего мероприятия Microsoft, где игре поставили в качестве релиза 2023 г. Спустя время эту новость подтвердили в студии, заявив, что игра вполне может выйти аж в канун Нового года 2023. По свежим данным от организаторов The Game Awards, долгожданный проект появится чуть раньше.
В Twitter аккаунт The Game Awards опубликовал список игр, которые должны выйти до начала июня 2023 г.:
- Starfield (Bethesda Game Studios)
- Minecraft Legends (Mojang Studios)
- ARK 2 (Grove Street Games)
- Flintlock (A44 Games)
- The Last Case of Benedict Fox (Plot Twist)
- Redfall (Arkane Studios)
- Forza Motorsport (Playground Games)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (GSC Game World)
- Replaced (Sad Cat Studios)
- Party Animals (Recreate Games)
Пока что к информации стоит относиться с долей скептицизма: официальный комментарий разработчики не дали, а в магазине Xbox по-прежнему точная дата релиза не указана.
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