Сообществу к таким непреодолимым задачам не привыкать.

Игры серии Dark Souls, известные своей хардкорностью, имеют сотни миллионов поклонников по всему миру, и когда в продаже в этом году появилась Elden Ring, по механике напоминающая DS на все сто процентов, фанаты не смогли сдержать своего восторга. За короткое время игра обрела невиданную популярность и получила звание лучшей игры 2022 года наряду с God of War Ragnarök.

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Одну из самых нестандартных целей в Elden Ring в середине декабря поставил перед собой стример Ainrun: он согласился полностью пройти игру, убивая всех основных противников исключительно пинками ближнего боя. Чтобы использовать пинок, пробивающий блок противников, нужно задать специальный навык оружию. Т.к. анимация пинка довольно затянута, для достижения цели требуется огромная усидчивость. Благо, у Ainrun её предостаточно.

Спустя пару стримов игрок, читами прокачавшись до максимального уровня, чтобы пинок наносил более-менее существенный урон, смог запинать почти всех основных боссов, включая Малению. Только на неё ушло более 4-х часов непрерывной игры. Финальный босс "упал" спустя 50 минут пинания, а единственным босом, которого стример победить не смог, стал Двое из божественной кожи. Одолеть его пока что так и не получилось, поэтому стример назначил за его голову награду: тот, кто первым сможет запинать босса, получит 1 тыс. долларов.

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Сообщество Dark Souls уже привыкло к таким испытаниям: наиболее хардкорные геймеры проходят игры DS без нанесения урона самостоятельно, а в качестве геймпада используют танцевальные коврики.

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