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Kachka За пост начислено вознаграждение
Хакеры предлагают Илону Маску купить украденную базу Twitter в даркнете и не платить $276 млн штрафа
Миллиардер со злоумышленниками переговоров вести не стал.
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По данным СМИ, на хакерском форуме анонимный пользователь с ником Ryushi заявил, что он является тем, кто взломал Twitter. Если верить его словам, в его собственности находится самая крупная база данных аккаунтов: более 400 млн, в которую входят номера телефонов, электронные почты, конфиденциальная информация звёзд, журналистов, политиков, количество подписчиков и даты создания аккаунтов и много чего другого.

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Как известно, законодательство США к такого рода утечкам относится довольно строго: за наличие уязвимости API в 2021 г., которую сейчас ликвидировали, нынешнему руководству Twitter придётся заплатить не менее $276 млн штрафа с последующим судебным процессом и дальнейшими разбирательствами. Чтобы избежать всего этого, хакер лично предлагает владельцу соц. сети Илону Маску купить у него базу данных в даркнете за $200 млн. После приобретения мошенник или группа лиц обещают удалить исходную базу по правилам честной сделки.

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Утверждается, что в противном случае хакеры будут продавать базу за $60 тыс. за копию, и таким образом могут потенциально заработать в разы больше. Отвечая на вопросы журналистов о том, что ответили в Twitter, хакеры заявили, что попытки наладить контакт с их стороны и правда были, однако даже вести диалог Илон Маск принципиально отказался. Достоверность утечки уже подтвердили эксперты по кибербезопасности Hudson Rock.
Источник.

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#илон маск #twitter
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