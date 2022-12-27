Миллиардер со злоумышленниками переговоров вести не стал.

По данным СМИ, на хакерском форуме анонимный пользователь с ником Ryushi заявил, что он является тем, кто взломал Twitter. Если верить его словам, в его собственности находится самая крупная база данных аккаунтов: более 400 млн, в которую входят номера телефонов, электронные почты, конфиденциальная информация звёзд, журналистов, политиков, количество подписчиков и даты создания аккаунтов и много чего другого.

реклама

Как известно, законодательство США к такого рода утечкам относится довольно строго: за наличие уязвимости API в 2021 г., которую сейчас ликвидировали, нынешнему руководству Twitter придётся заплатить не менее $276 млн штрафа с последующим судебным процессом и дальнейшими разбирательствами. Чтобы избежать всего этого, хакер лично предлагает владельцу соц. сети Илону Маску купить у него базу данных в даркнете за $200 млн. После приобретения мошенник или группа лиц обещают удалить исходную базу по правилам честной сделки.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Утверждается, что в противном случае хакеры будут продавать базу за $60 тыс. за копию, и таким образом могут потенциально заработать в разы больше. Отвечая на вопросы журналистов о том, что ответили в Twitter, хакеры заявили, что попытки наладить контакт с их стороны и правда были, однако даже вести диалог Илон Маск принципиально отказался. Достоверность утечки уже подтвердили эксперты по кибербезопасности Hudson Rock.

Источник.