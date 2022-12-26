К Новому году эта цифра может увеличиться в два раза.

Не секрет, что Китай больше других регионов пострадал от пандемии COVID-19. Более того, если во всех других странах она уже давно прошла, а все ограничения отменили, то в Китае они до сих пор действуют. Несмотря на предосторожности, которые власти ввели для граждан, чтобы уменьшить количество заражений, пандемия там продолжается, причём с каждым днём она лишь достигает своей самой активной фазы.

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По данным Reuters, в некоторых провинциях Китая ситуация стала неконтролируемой. Например, в провинции Чжэцзян с населением в 64,5 млн человек медики в день регистрируют около миллиона новых заражений COVID-19. Ликвидировать последствия пандемии власти пытаются с помощью закупок жаропонижающих средств и прочих медикаментов. Эксперты утверждают, что то, что происходит сейчас в Чжэцзяне – лишь первая стадия. Во время второй, начало которой прогнозируют на Новый год, ежедневно будут выявлять больше 2 млн новых случаев заболеваний COVID-19.

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Напомним, после инцидента в городе Урумчи, когда люди не смогли эвакуироваться из горящего здания вследствие ограничений на передвижение, введённых для профилактики COVID-19, по всему Китаю начались антиковидные, а после – и антиправительственные протесты. В результате протестов жители смогли добиться права не сдавать тест на COVID-19 при входе в общественное место.

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