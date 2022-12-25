Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Kachka За пост начислено вознаграждение
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
Дешевле 107 тыс. рублей топовый чип не купить.
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Спустя некоторое время после официального релиза во всём мире, новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX появились в России, однако первые покупатели в них могут разочароваться, т.к. позволить себе графический процессор сможет далеко не каждый.

реклама

Самые первые чипы появились в магазине Like Store, где доступна всего лишь одна единственная модель – Gigabyte Radeon RX 7900 XTX 24Gb. Стоимость без скидки составляет 117 680 рублей. Со скидкой – 106 990 рублей. Примерно по такой же цене там продаётся GeForce RTX 4080, которая в играх немного слабее, но зато имеет трассировку лучей.

Следующий магазин, предлагающий ускорители AMD, называется NVDA-CHTT. Иконки "Ozon Global" у него нет, поэтому сеть выглядит весьма сомнительно. Тем не менее, информируем о ценах. К слову, они ещё больше, чем в прошлом магазине. Тут продаются две модели RX 7900 XTX от Sapphire и одна от PowerColor:

  • Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24Gb ОС – 109 385 рублей
  • Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24Gb Super Platinum OC – 115 281 рубль
  • PowerColor Radeon RX 7900 XTX 24Gb Red Devil – 152 598 рублей

На Avito минимальная стоимость за XFX Radeon RX 7900 XTX 24Gb merc 310 начинается со 115 тыс. рублей.

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Младшая версия Radeon RX 7900 XTX пока что есть в наличии только у уже упомянутого NVDA-CHTT. Расценки следующие:

  • Gigabyte Radeon RX 7900 XT 20Gb Gaming OC – 92 252 рубля
  • PowerColor Radeon RX 7900 XT 20Gb ОС – 97 524 рубля
  • Sapphire Radeon RX 7900 XT 20Gb OC – 95 513 рублей
  • XFX Radeon RX 7900 XT 20Gb Pro – 100 784 рубля
  • Sapphire Radeon RX 7900 XT 20Gb  Vapor-X OC – 104 738 рублей
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #rdna3 #rx 7900 xtx #rx 7900 xt
7
Показать комментарии (7)

Материалы по теме

AMD Ryzen 5 5600X продается в 4 раза лучше, чем более новый 7600X – Mindfactory
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Введенный Евросоюзом "потолок" цен на российский газ перенаправит газовые потоки в Азию
6
Суперсовременные российские танки Т-14 «Армата» уже замечены в зоне СВО
26
Стало известно сколько платят избегающие мобилизации украинцы за нелегальный выезд из страны
27
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 11-й: Death Stranding
63
Компьютерный энтузиаст собрал системный блок ногами, его ловкости можно позавидовать
14
Huawei пришлось закрыть линейку процессоров Kirin из-за американских санкций
17
Aliexpress понизил внутренний курс почти до курса ЦБ
9
Эра воздушных боев и прямого столкновения истребителей ушла в прошлое
6
117 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
+
В сеть попали личные фото владельцев роботов-пылесосов iRobot
2
Германия рискует стать страной-банкротом - вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики
3
Канадский техноблогер продемонстрировал, почему Intel останется королем графических процессоров
7
Под Бахмутом погиб разработчик культовой игры S.T.A.L.K.E.R. Чистое небо - Владимир Ежов
196
Cougar представила процессорные кулеры Forza 50 и Forza 85 Essential серии Tower
+
Netflix вернется в Россию, но полноценного возвращения уже не будет
6
Криптозима вынуждает майнеров добывать криптовалюту в обход электрических счетчиков
4
Нас бьют, а мы толстеем – почему сегодня в магазинах РФ выгодно купить флагман NVIDIA
13
Фракция "Яблоко" предложила ввести уголовную ответственность за призывы к применению ядерного оружия
293
Apple AirTags получил обновление конфиденциальности для защиты от преследований
+
Обновленный «Блокнот» для Windows 11 может получить вкладки как в браузере или Notepad++
2

Популярные статьи

Гаубица M777 - так ли она страшна на самом деле
192
МиГ-29А vs F-16А: Как советские истребители обеспечили воздушное превосходство в Каргильской войне
1
Су-35 должен победить китайские J-10 и JF-17 в битве за Иран
9
О красной неадекватности и объективности тестирования
225
Steam-ферма или как школьники зарабатывают на играх
6
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
92
Сколько пушек США и страны НАТО дали Украине, и какое количество HIMARS армия РФ уже уничтожила
38
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
+
Китай увидел "троянского коня" в вакцинах мРНК, "любезно" предложенных США
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
7

Сейчас обсуждают

Bernigan
23:20
Ну ладно, у этих карт есть один плюс, внешний вид красивый
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
-=metallist=-
23:19
Не факт.
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
-=metallist=-
23:18
На растворимом кофе, точнее на молотом в растворимом)))
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
Soso ᅠ ᅠ ᅠ ᅠᅠ mania
23:16
ti prav vse kto pakinulo rasiu predaweli
СМИ: один из крупнейших банков Грузии начал блокировать карточки эмигрантов из России и не только
FelsheR-BAN100543
23:16
Ты настолько сведущий в политических вопросах уринец, что представляешь опасность для всей палаты. Посмотри может рядом Рогозин, только не спрашивай салишься. Так смотри.))
Топ ПК до 70 тр - мое имхо и не только
-=metallist=-
23:16
А еще жрать будут много и греться/ дымить. Чую скоро уже стандартным блоком питания под разгон будет модель на 2,5 квт с бриллиантовым сертификатом 80+ и шестью хуанговскими разъемами и двумя вентилят...
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
-=metallist=-
23:14
Tflops много, до сотки будет, а в остальном наверняка, разве что еще память может быть gddr7x и могут начать делать двухэтажные платы с двумя текстолитами, один могут под память сделать, будет по анал...
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
3000kyky Sakh
23:13
Вот это? Смотрите на 3мин40сек. https://m.youtube.com/watch?v=3pgaCf_XISs
"Железный купол" не будет прикрывать Украину, потому что Россия может захватить и изучить этот ЗРК
Мажор
23:12
А-ха-ха я успел режиссёрскую версию забрать.
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 1-й: Bloons TD 6
-=metallist=-
23:10
Главное даже не что они выпустят, а чем ответит нвидия, похоже будут всё как и в телефонах делать - больше ядер, больше памяти и т.д. Аналогичный маркетинг будет и ремастеры ремастеров в 8к.
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем