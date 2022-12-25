Дешевле 107 тыс. рублей топовый чип не купить.

Спустя некоторое время после официального релиза во всём мире, новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX появились в России, однако первые покупатели в них могут разочароваться, т.к. позволить себе графический процессор сможет далеко не каждый.

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Самые первые чипы появились в магазине Like Store, где доступна всего лишь одна единственная модель – Gigabyte Radeon RX 7900 XTX 24Gb. Стоимость без скидки составляет 117 680 рублей. Со скидкой – 106 990 рублей. Примерно по такой же цене там продаётся GeForce RTX 4080, которая в играх немного слабее, но зато имеет трассировку лучей.

Следующий магазин, предлагающий ускорители AMD, называется NVDA-CHTT. Иконки "Ozon Global" у него нет, поэтому сеть выглядит весьма сомнительно. Тем не менее, информируем о ценах. К слову, они ещё больше, чем в прошлом магазине. Тут продаются две модели RX 7900 XTX от Sapphire и одна от PowerColor:

Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24Gb ОС – 109 385 рублей

Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24Gb Super Platinum OC – 115 281 рубль

PowerColor Radeon RX 7900 XTX 24Gb Red Devil – 152 598 рублей

На Avito минимальная стоимость за XFX Radeon RX 7900 XTX 24Gb merc 310 начинается со 115 тыс. рублей.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Младшая версия Radeon RX 7900 XTX пока что есть в наличии только у уже упомянутого NVDA-CHTT. Расценки следующие:

Gigabyte Radeon RX 7900 XT 20Gb Gaming OC – 92 252 рубля

PowerColor Radeon RX 7900 XT 20Gb ОС – 97 524 рубля

Sapphire Radeon RX 7900 XT 20Gb OC – 95 513 рублей

XFX Radeon RX 7900 XT 20Gb Pro – 100 784 рубля

Sapphire Radeon RX 7900 XT 20Gb Vapor-X OC – 104 738 рублей