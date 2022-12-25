Спустя некоторое время после официального релиза во всём мире, новые видеокарты AMD Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX появились в России, однако первые покупатели в них могут разочароваться, т.к. позволить себе графический процессор сможет далеко не каждый.
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Самые первые чипы появились в магазине Like Store, где доступна всего лишь одна единственная модель – Gigabyte Radeon RX 7900 XTX 24Gb. Стоимость без скидки составляет 117 680 рублей. Со скидкой – 106 990 рублей. Примерно по такой же цене там продаётся GeForce RTX 4080, которая в играх немного слабее, но зато имеет трассировку лучей.
Следующий магазин, предлагающий ускорители AMD, называется NVDA-CHTT. Иконки "Ozon Global" у него нет, поэтому сеть выглядит весьма сомнительно. Тем не менее, информируем о ценах. К слову, они ещё больше, чем в прошлом магазине. Тут продаются две модели RX 7900 XTX от Sapphire и одна от PowerColor:
- Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24Gb ОС – 109 385 рублей
- Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24Gb Super Platinum OC – 115 281 рубль
- PowerColor Radeon RX 7900 XTX 24Gb Red Devil – 152 598 рублей
На Avito минимальная стоимость за XFX Radeon RX 7900 XTX 24Gb merc 310 начинается со 115 тыс. рублей.
Младшая версия Radeon RX 7900 XTX пока что есть в наличии только у уже упомянутого NVDA-CHTT. Расценки следующие:
- Gigabyte Radeon RX 7900 XT 20Gb Gaming OC – 92 252 рубля
- PowerColor Radeon RX 7900 XT 20Gb ОС – 97 524 рубля
- Sapphire Radeon RX 7900 XT 20Gb OC – 95 513 рублей
- XFX Radeon RX 7900 XT 20Gb Pro – 100 784 рубля
- Sapphire Radeon RX 7900 XT 20Gb Vapor-X OC – 104 738 рублей