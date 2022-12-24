У плат партнеров AMD, произведенных по собственному дизайну, таких проблем нет

Выпущенные недавно новые видеокарты Radeon RX 7900 XTX порадовали покупателей как своими относительно компактными размерами, так и наличием всего лишь двух 8-контактных разъёмов питания. Эталонные чипы, зная печальную особенность устройств AMD перегреваться, сразу же протестировали на троттлинг, однако всё казалось хорошо: разница между средними и самыми горячими температурами в графических ускорителях не превышала 20°С. Условно, если в среднем чип работает на 70°С, то на максимуме у него 90°С.

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Несмотря на это, некоторые покупатели Radeon RX 7900 XTX привели совсем другие результаты. По данным издания HardwereLuxx, владельцы новых видеокарт начали массово жаловаться, что их чипы раскаляются до предельных значений, а разница в температурах более чем в два раза превышает допустимую. В частности, если средние показатели ускорителя находятся на уровне 55°С, то максимальные – 109°С в самой горячей точке. В связи с этим видеокарты троттлят, опуская частоту, чтобы охладить систему. Количество fps в играх и производительность в этот момент, соответственно, падает вместе с частотой. Сколько таких циклов может произойти за один сеанс, неизвестно. Помимо прочего, во время троттлинга видеокарта сигнализирует о достижении высоких температур громким шумом.

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Отмечается, что проблема, вероятнее всего, кроется где-то в эталонном дизайне AMD, потому что жалоб от владельцев пользовательских моделей пока что не поступало. По данным известных изданий, которые обозревали ускорители Radeon RX 7900 XTX, явного троттлинга они тогда не обнаружили, но во время стресс-тестов вроде FurMark чипы действительно работали на низких частотах: 1650-1700 МГц.