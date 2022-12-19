В старом поколении уже фактически нет смысла.

С января текущего года, когда влияние майнинга на рынок видеокарт начало постепенно снижаться, а графические ускорители стали появляться на полках по рекомендованным ценам, начался долгий процесс падения цен на разного рода компьютерную технику. В основном чипы. На этот раз мы продемонстрируем, как сильно подешевели видеокарты по сравнению с 1 октября 2022 г. (два с половиной месяца назад), а уже в начале следующего месяца можно будет подвести итоги года. Первая стоимость отражает сегодняшние расценки, вторая – цена ускорителя в октябре. Суммы исчисляются в евро.

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AMD

Radeon RX 6400: 135, 169

Radeon RX 6500 XT: 172, 199

Radeon RX 6600: 265, 269

Radeon RX 6600 XT: 350, 375

Radeon RX 6650 XT: 320, 360

Radeon RX 6700: 379, 429

Radeon RX 6700 XT: 420, 469

Radeon RX 6750 XT: 439, 499

Radeon RX 6800: 579, 589

Radeon RX 6800 XT: 695, 679

Radeon RX 6900 XT: 814, 770

Radeon RX 6950 XT: 859, 899

Radeon RX 7900 XT: 1 080

Radeon RX 7900 XTX: 1 820

NVIDIA

GeForce RTX 3050: 279, 299

GeForce RTX 3060: 339, 379

GeForce RTX 3060 Ti: 449, 459

GeForce RTX 3070: 549, 579

GeForce RTX 3070 Ti: 649, 679

GeForce RTX 3080: 829, 799

GeForce RTX 3080 Ti: 1 049, 999

GeForce RTX 3090: 1 199, 1050

GeForce RTX 3090 Ti: 1 389, 1 199

GeForce RTX 4080: 1 350

GeForce RTX 4090: 1 970

Нельзя не заметить, что подешевели в основном бюджетные и средне-бюджетные модели. Топовые карты вроде RX 6900 XT, RTX 3080, RTX 3090, RTX 3090 Ti только подорожали.

Некоторые чипы старого поколения, сравнивая их цены с новыми, фактически стали бесполезны. Например, RTX 3090 Ti, сильно уступая по производительности RTX 4080, стоит примерно столько же.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

RTX 3050, по традиции, никак не может сильно подешеветь: при рекомендованной стоимости в $249 она до сих пор стоит $295.