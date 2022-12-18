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Call of Duty: Modern Warfare 2 временно доступна бесплатно
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Чуть меньше двух месяцев назад Activision совместно со студией Infinity Ward выпустила новый многопользовательский шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 – девятнадцатую по счёту часть серии. Как утверждают СМИ, недавно игре устроили бесплатные выходные: с 16 по 19 декабря все геймеры могут скачать её бесплатно, попробовать, поиграть, а дальше или приобрести со скидкой или ждать следующих акций. Тайтл доступен на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. Иными словами, на всех платформах во время релиза.

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Важно подчеркнуть, что разработчики решили немного усложнить геймерам задачу, исключив из игры некоторые её части. Например, во время бесплатных выходных будут доступны всего лишь три карты (Farm 18, Shipment и El Asilo) и четыре игровых режима. Кроме прочего, игрокам не будет доступна основная сюжетная линия: на этот раз дело ограничится только многопользовательским контентом.

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Сюжет Modern Warfare 2, напомним, рассказывает о российской ультранационалистической организации, которая победила в Гражданской войне в РФ, после чего в ней произошёл раскол и один из прежних руководителей, Владимир Макаров, ушёл в подполье, занявшись осуществлением массовых террористических атак против стран НАТО. В ответ Альянс, по сюжету MW2, вынужден сформировать элитную группировку ОТГ-141 во главе с генералом Шепардом, чтобы дать противнику отпор.

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#call of duty #call of duty: modern warfare 2
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