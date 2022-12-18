Чуть меньше двух месяцев назад Activision совместно со студией Infinity Ward выпустила новый многопользовательский шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 – девятнадцатую по счёту часть серии. Как утверждают СМИ, недавно игре устроили бесплатные выходные: с 16 по 19 декабря все геймеры могут скачать её бесплатно, попробовать, поиграть, а дальше или приобрести со скидкой или ждать следующих акций. Тайтл доступен на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X. Иными словами, на всех платформах во время релиза.
реклама
Важно подчеркнуть, что разработчики решили немного усложнить геймерам задачу, исключив из игры некоторые её части. Например, во время бесплатных выходных будут доступны всего лишь три карты (Farm 18, Shipment и El Asilo) и четыре игровых режима. Кроме прочего, игрокам не будет доступна основная сюжетная линия: на этот раз дело ограничится только многопользовательским контентом.
Сюжет Modern Warfare 2, напомним, рассказывает о российской ультранационалистической организации, которая победила в Гражданской войне в РФ, после чего в ней произошёл раскол и один из прежних руководителей, Владимир Макаров, ушёл в подполье, занявшись осуществлением массовых террористических атак против стран НАТО. В ответ Альянс, по сюжету MW2, вынужден сформировать элитную группировку ОТГ-141 во главе с генералом Шепардом, чтобы дать противнику отпор.