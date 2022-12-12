Незадачливого преступника уже задержали.

Ещё пару лет назад никто не мог полагать, что криптовалюты станут настолько полезным и перспективным инструментом в нашем обществе. Сегодня за цифровые средства можно приобрести недвижимость, автомобили, товары во многих компаниях и много чего прочего. Вероятно, скоро криптовалютой можно будет расплачиваться в крупных торговых центрах. Есть у этой глобализации и большой минус: криптовалюты – "спасение" для нелегального бизнеса во всех странах.

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Банальных примеров вроде покупки за цифровые активы запрещенных веществ можно привести много. По словам генпрокурора РФ Игоря Краснова, в России с помощью криптовалют уже начали давать взятки должностным лицам, т.к. отследить переводы виртуальных монет крайне сложно, а в большинстве случаев, когда получатель обезопасил себя на 100%, – даже невозможно. Тем не менее, пару дел о взятках в криптовалюте были недавно открыты.

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Самое громкое дело связано с начальником отдела по контролю за оборотом наркотиков Хакасии, который не из душевных побуждений решил помочь местному магазину запрещенных веществ. После того как о ситуации узнали правоохранители, им удалось выяснить, что начальник отдела делился информацией о проверках и обысках, а взамен получал биткоины, которые вначале выводил на QIWI-кошелек, а потом и на кредитную карту. Суд уже рассмотрел преступление и приговорил обвиняемого к 5-ти годам лишения свободы.

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