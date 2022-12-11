Чип будет стоить в районе 650 долларов.

Недавно мы узнали, что NVIDIA заменит неудавшийся ускоритель GeForce RTX 4080 12Gb моделью GeForce RTX 4070 Ti. Представят её, вероятнее всего, уже на выставке CES 2023 1 января следующего года, а в качестве характеристик он получит все те же спецификации GeForce RTX 4080 12Gb. Соответственно, единственно, что изменится – это название. По данным инсайдера kopite7kimi, о котором мы уже долго не слышали, у него есть обновление по характеристикам для обычной GeForce RTX 4070.

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Так, во-первых, средне бюджетная модель Ada Lovelace будет работать на урезанном кристалле AD104, как и RTX 4070 Ti. Кристалл получит название AD104-250-1A, а печатная плата – PG141-SKU336/337. Во-вторых, чип будет иметь 5888 ядер FP32 в паре с 12Gb видеопамяти GDDR6X. В-третьих, потребление RTX 4070 не должно превышать 250W, что весьма неплохо по сравнению с 285W у старшей версии.

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Наконец, ключевым фактором, который определит дальнейшую судьбу видеокарты, станет её ценовой сегмент. Проще говоря, если NVIDIA поставит на чип рекомендованную стоимость в районе 599 долларов, он определенно сможет занять свою нишу на рынке. Тем не менее, стоит ожидать, что цену RTX 4070 вполне могут поднять до 650, а в худшем случае – даже до 699 долларов. Какими будут продажи в таком случае, остаётся лишь догадываться.

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