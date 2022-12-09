Несколько дней назад Еврокомиссия от лица главы ведомства Урсулы фон Дер Ляйен анонсировала, какие пункты войдут в очередной пакет санкций, направленный против России, – девятый по счету.
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Во-первых, в черный список предлагается внести 200 человек и предприятий: самых известных парламентариев, высокопоставленных военных, министров, губернаторов, несколько политических партий и государственных компаний. О ком именно идёт речь, и какие компании попадут под европейские санкции, не уточняется.
Во-вторых, европейские политики обдумывают блокировку ещё четырех российских СМИ на территории ЕС. По словам фон Дер Ляйен, таким образом "Европа нанесет серьезный удар по российской пропаганде". К этому пункту добавили не только телеканалы, но и цифровые издания. В том числе и YouTube-каналы.
В-третьих, Еврокомиссия намерена ввести санкции против трёх российских банков, а банку развития регионов полностью ограничить транзакции.
Кроме прочего, сейчас в ЕС обсуждается вопрос о дополнительных экспортных ограничениях на химические компоненты, электронику и ПО. Хотят усложнить для России и сотрудничество с Ираном, а также запретить европейским вкладчикам инвестировать свой капитал в развивающиеся российские предприятия горно-добывающего сектора.