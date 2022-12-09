В основном он нацелен на физические и юридические лица.

Несколько дней назад Еврокомиссия от лица главы ведомства Урсулы фон Дер Ляйен анонсировала, какие пункты войдут в очередной пакет санкций, направленный против России, – девятый по счету.

реклама

Во-первых, в черный список предлагается внести 200 человек и предприятий: самых известных парламентариев, высокопоставленных военных, министров, губернаторов, несколько политических партий и государственных компаний. О ком именно идёт речь, и какие компании попадут под европейские санкции, не уточняется.

Во-вторых, европейские политики обдумывают блокировку ещё четырех российских СМИ на территории ЕС. По словам фон Дер Ляйен, таким образом "Европа нанесет серьезный удар по российской пропаганде". К этому пункту добавили не только телеканалы, но и цифровые издания. В том числе и YouTube-каналы.

В-третьих, Еврокомиссия намерена ввести санкции против трёх российских банков, а банку развития регионов полностью ограничить транзакции.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Кроме прочего, сейчас в ЕС обсуждается вопрос о дополнительных экспортных ограничениях на химические компоненты, электронику и ПО. Хотят усложнить для России и сотрудничество с Ираном, а также запретить европейским вкладчикам инвестировать свой капитал в развивающиеся российские предприятия горно-добывающего сектора.