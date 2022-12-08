С сентября 2021 г. титул самого богатого человека в мире держал миллиардер Илон Маск, которого многие знают по известным электрокарам Tesla и не менее известному спутниковому интернету Starlink. Незадолго до покупки социальной сети Twitter состояние Илона Маска оценивалось приблизительно в 220-230 млрд долларов или чуть больше. Как только Twitter был приобретён, миллиардер автоматически уступил своё первое место французскому бизнесмену Бернару Арно.
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Утверждается, что сейчас Илон Маск имеет 185,3 млрд долларов, а у Арно и его семьи в общей сложности 185,4 млрд долларов. Таким образом Маск лишь на немного уступает. Учитывая, по какой геометрической прогрессии растут доходы миллиардера, можно смело заявить, что на втором месте он задержится не на долго.
Бернар Арно, напомним, владеет компанией LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, производящей предметы роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Guerlain, Kenzo, Givenchy, Hennessy, Moet & Chandon и несколькими другими. Штаб-квартира LVMH, как и следовало ожидать, располагается в Париже.
На фоне новости о лидерстве Арно акции Tesla упали в краткосрочной перспективе на 4%, что отражает заинтересованность акционеров в том, чтобы Маск продолжал богатеть, а не тратил средства.