По данным иностранных СМИ, включая издание Politico, Украина в скором времени может получить в полном объеме деньги из афганского фонда НАТО при поддержке стран ЕС.
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Отмечается, что средства были выделены Альянсом для обучения солдат Афганистана, однако в скором времени трастовый фонд заморозили. Уже некоторое время вопрос перераспределения средств является главной повесткой дня. О передаче 3,4 млрд долларов Украине говорили даже на Октябрьской встрече в Брюсселе, где большинство стран-участниц Альянса идею поддержали.
Politico утверждает, что на фоне высокой инфляции в Европе и проблем с дорогими энергоносителями замороженный трастовый фонд может в краткосрочной перспективе облегчить ситуацию внутри ЕС и позволить странам не брать лишние кредиты. Кроме прочего, собеседники издания сообщают, что общее решение по поводу передачи Украине 3,4 млрд сегодня ослабит напряжение внутри НАТО и восстановит в Альянсе прежнее единство.
Т.к. сам фонд создавался общими усилиями, каждой стране дадут право решать, будет ли она передавать какую-либо часть (или всю целиком) на нужды Украины. Когда проведут голосование, неизвестно, но некоторые государства уже высказали своё намерение передать всю сумму Украине.