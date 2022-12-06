Совсем недавно начался первый месяц зимы: 2022-й год медленно подходит к концу, а авторитетные и известные издания начинают понемногу подводить итоги проделанной работы. То же самое касается и видеоигр: о лучших играх 2022-го уже высказались несколько изданий, последнее из которых – The New Yorker. До него свой ТОП представил журнал TIME.
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Итак, по данным The New Yorker, из всех вышедших в этом году проектов авторы смогли однозначно выделить в список лучших 12 игр:
- Elden Ring
- Cyberpunk 2077
- Vampire Survivors
- Trombone Champ
- The Case of the Golden Idol
- Kirby: The Forgotten Land
- Immortality
- Norco
- Marvel Snap
- Gran Turismo 7
- Hardspace: Shipbreaker
- Wordle
Отмечается, что все они указаны в случайном порядке, так как авторы не захотели расставлять их по местам и выделять среди них лучшие. Все они, по словам издания, хороши и заслуживают внимания.
Кроме прочего, в The New Yorker выделили несколько проектов, которые также могут заинтересовать геймеров:
- Cursed to Gold
- Prodeus
- Hyper Demon
- Neon White
- Pentiment
- OlliOlli World
- Roadwarden
Все они так или иначе мелькали в заголовках СМИ, а единственной браузерной игрой, попавшей в список лучших, стала Wordle, приобретённая недавно The New York Times. Она предлагает пользователю отгадать случайное слово на английском языке методом подбора букв из составления других слов. Если через 6 попыток или ранее слово будет отгадано, пользователь выигрывает.
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