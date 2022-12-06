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Американский журнал The New Yorker озвучил лучшие игры 2022 года
В числе них – скандальная Cyberpunk 2077.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Совсем недавно начался первый месяц зимы: 2022-й год медленно подходит к концу, а авторитетные и известные издания начинают понемногу подводить итоги проделанной работы. То же самое касается и видеоигр: о лучших играх 2022-го уже высказались несколько изданий, последнее из которых – The New Yorker. До него свой ТОП представил журнал TIME.

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Итак, по данным The New Yorker, из всех вышедших в этом году проектов авторы смогли однозначно выделить в список лучших 12 игр:

  • Elden Ring
  • Cyberpunk 2077
  • Vampire Survivors
  • Trombone Champ
  • The Case of the Golden Idol
  • Kirby: The Forgotten Land
  • Immortality
  • Norco
  • Marvel Snap
  • Gran Turismo 7
  • Hardspace: Shipbreaker
  • Wordle

Отмечается, что все они указаны в случайном порядке, так как авторы не захотели расставлять их по местам и выделять среди них лучшие. Все они, по словам издания, хороши и заслуживают внимания.

Кроме прочего, в The New Yorker выделили несколько проектов, которые также могут заинтересовать геймеров:

  • Cursed to Gold
  • Prodeus
  • Hyper Demon
  • Neon White
  • Pentiment
  • OlliOlli World
  • Roadwarden
рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Все они так или иначе мелькали в заголовках СМИ, а единственной браузерной игрой, попавшей в список лучших, стала Wordle, приобретённая недавно The New York Times. Она предлагает пользователю отгадать случайное слово на английском языке методом подбора букв из составления других слов. Если через 6 попыток или ранее слово будет отгадано, пользователь выигрывает.
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#игры #игры года
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