Спекулянты рвут на себе волосы.

Вышедшая в прошлом месяце видеокарта нового поколения GeForce RTX 4080, в отличие от старшей модели, в продаже провалилась. Далеко не самая последняя причина тому – слишком завышенная стоимость карты – 1 200 долларов. За всю историю ускорителей хх80 таких денег никогда не просили. В связи с этим, как сообщается, NVIDIA собирается официально снизить рекомендованную стоимость GeForce RTX 4080 ближе к середине декабря.

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Стоит отметить, что спекулянты и перекупщики, которые смели RTX 4080 с полок по РРЦ, уже никогда не смогут получить с них хоть какой-то профит, ведь даже если данные видеокарты будут стоить на несколько десятков долларов меньше, они вряд ли займут свою нишу и получат признание со стороны покупателей.

По данным китайских источников, в NVIDIA хотят приурочить снижение цен к выходу на рынок новых чипов AMD Radeon RX 7900, чтобы составить им минимальную конкуренцию в премиальном ценовом сегменте. Тем не менее, даже учитывая тот факт, что RX 7900 будут немного слабее RTX 4080, за свои 999 долларов они выглядят гораздо привлекательнее.

Утверждается также, что в NVIDIA хотят приблизиться к идеальному показателю производительности к доллару, дабы покупатели четко видели, за что они отдают свои деньги.

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Сколько именно будет стоить RTX 4080, неизвестно. Вероятно, в пределах от 1 050 до 1 100 долларов. Окончательное решение будет принято через пару недель.