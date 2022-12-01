В прошлом году геймеры могли забрать трилогию Tomb Raider от Square Enix.

Как мы уже писали несколько дней назад, в эти новогодние праздники магазин Epic Games Store планирует соблюсти свою давнюю традицию и устроить крупную распродажу популярных и известных видеоигр. По предыдущим данным инсайдера, распродажа должна начаться уже в середине следующего месяца. Более подробную информацию по ивенту раскрыл вчера портал gg.deals.

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Сообщается, что о приближающейся бесплатной раздаче игр источник узнал из сервиса для разработчиков EGS, откуда вскоре после публикации вся информация была быстро удалена. Несмотря на это, в gg.deals успели узнать всё самое важное.

Во-первых, большая новогодняя распродажа начнется 15 декабря и продлится до 5 января включительно. В ней будут участвовать 15 видеоигр, список которых держится в строжайшем секрете.

Во-вторых, первую же игру можно будет забрать с 15 по 16 декабря. Следующую – с 16-го по 17-е и т.д. Последняя игра будет доступна до 5 января.

В-третьих, игроки могут рассчитывать не только на новые игры, но и на некоторые косметические предметы для уже установленных игр условно-бесплатного жанра.

Ожидается, что с 8-го по 10-е декабря Epic Games проведет распродажу, приуроченную к Game Awards. В прошлом году скидки во время неё доходили до -80%.

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Официально в Epic Games объявят о новогодней распродаже, скорее всего, в начале следующего месяца.